Hai mai visto un dhole? Ecco la rarissima immagine del cane selvatico avvistato in India

Il dhole, conosciuto anche come "cane rosso" o "cane rosso selvatico asiatico" e il cui nome scientifico è Cuon alpinus, è ormai rarissimo in natura ed è classificato come "in pericolo di estinzione": secondo la IUCN la popolazione attuale al mondo è inferiore ai 2500 individui. 🔗 Leggi su Fanpage.it

