Ha una gamba più corta dell’altra rivelazione shock sul famosissimo calciatore

Tvplay.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ha una gamba più corta dellaltra”, arriva la rivelazione shock sul famosissimo calciatore. Ecco cosa ha detto, andiamo a scoprire tutto più da vicino. Sono parole che spiazzano e mettono grande curiosità anche perché riguardano un giocatore davvero fortissimo passato anche per Roma, Juventus e Milan. (ANSA) TvPlay.it Sono questi gli aneddoti che sicuramente animano il mondo del calcio e ci lasciano sorpresi. Racconti che ci portano alla scoperta di personaggi straordinari e che hanno dominato il nostro campionato. 🔗 Leggi su Tvplay.it

ha una gamba pi249 corta dell8217altra rivelazione shock sul famosissimo calciatore

© Tvplay.it - “Ha una gamba più corta dell’altra”, rivelazione shock sul famosissimo calciatore

In questa notizia si parla di: gamba - corta

Cerca Video su questo argomento: Ha Gamba Pi249 Corta