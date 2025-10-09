“Ha una gamba più corta dell’altra”, arriva la rivelazione shock sul famosissimo calciatore. Ecco cosa ha detto, andiamo a scoprire tutto più da vicino. Sono parole che spiazzano e mettono grande curiosità anche perché riguardano un giocatore davvero fortissimo passato anche per Roma, Juventus e Milan. (ANSA) TvPlay.it Sono questi gli aneddoti che sicuramente animano il mondo del calcio e ci lasciano sorpresi. Racconti che ci portano alla scoperta di personaggi straordinari e che hanno dominato il nostro campionato. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Ha una gamba più corta dell’altra”, rivelazione shock sul famosissimo calciatore