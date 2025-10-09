Ha ucciso il marito violento con 33 coltellate | pena ridotta in appello a Raffaella Ragnoli
Si sono stretti in un abbraccio lungo, silenzioso, come chi tenta di afferrare un frammento di sollievo dopo mesi di attesa. Riccardo e Romina, i figli di Raffaella Ragnoli, erano in aula quando la Corte d’assise d’appello di Brescia ha pronunciato la sentenza: ergastolo annullato, condanna ridotta a diciotto anni di reclusione. Il caso Ragnoli, la tragedia in provincia di Brescia. È la conclusione di una vicenda che aveva segnato il paese di Nuvolento nel gennaio del 2023, quando Romano Fagoni — 59 anni, muratore — fu ucciso con trentatré coltellate dalla moglie, mentre erano a tavola, sotto gli occhi del figlio quindicenne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: ucciso - marito
