Ha provato a reclutare spie nell' UE Arrestato l' agente segreto di Budapest
A Bruxelles, nel cuore dell'Europa, per anni avrebbe operato una divisione dei servizi segreti ungheresi, che avrebbero creato una rete per provare di reclutare funzionari dell’Ue. Il tutto si sarebbe svolto tra il 2015 e il 2017 e avrebbe avuto il suo centro in V., arrivato a Bruxelles come funzionario diplomatico di Budapest, che ufficialmente era impiegato nell'ambito della politica di coesione dell’Ue sotto la supervisione dell’allora ambasciatore ungherese Oliver Varhelyi, oggi commissario europeo. L'inchiesta condotta da Der Spiegel, De Tijd e dal sito ungherese Direkt36, invece, racconta un'altra storia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
