Guterres Onu | pieno sostegno all' accordo raggiunto per Gaza
Milano, 9 ott. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres ha invitato tutte le parti coinvolte nella guerra di Gaza a rispettare pienamente l'accordo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a cogliere le opportunità che offre. "Esorto tutte le parti a rispettare pienamente i termini dell'accordo e a sfruttare appieno le opportunità che offre", ha detto ai giornalisti alle Nazioni Unite. Guterres ha anche chiesto che "tutti gli ostaggi" siano "rilasciati con dignità", mentre l'Onu - ha sottolineato - è pronta a fornire il suo pieno sostegno all'attuazione dell'accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
