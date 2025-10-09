Guterres Onu | pieno sostegno all' accordo raggiunto per Gaza

Quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 9 ott. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres ha invitato tutte le parti coinvolte nella guerra di Gaza a rispettare pienamente l'accordo di pace proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e a cogliere le opportunità che offre. "Esorto tutte le parti a rispettare pienamente i termini dell'accordo e a sfruttare appieno le opportunità che offre", ha detto ai giornalisti alle Nazioni Unite. Guterres ha anche chiesto che "tutti gli ostaggi" siano "rilasciati con dignità", mentre l'Onu - ha sottolineato - è pronta a fornire il suo pieno sostegno all'attuazione dell'accordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

guterres onu pieno sostegno all accordo raggiunto per gaza

© Quotidiano.net - Guterres (Onu): pieno sostegno all'accordo raggiunto per Gaza

In questa notizia si parla di: guterres - pieno

guterres onu pieno sostegnoGuterres (Onu): pieno sostegno all'accordo raggiunto per Gaza - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antònio Guterres ha invitato tutte le parti coinvolte nella guerra di Gaza a rispettare pienamente l'accordo di pace proposto dal ... Scrive libero.it

guterres onu pieno sostegnoOnu, al via l'Assemblea generale. Guterres: «Cessate il fuoco e pace per Gaza, bene riconoscere Palestina». Trump arriva con Melania - Al via l'ottantesima assemblea generale dell'Onu al palazzo di Vetro di New York, dove è atteso anche l'intervento di Donald Trump. Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Guterres Onu Pieno Sostegno