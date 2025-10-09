Guive Khosravi a Piacenza la prima personale italiana dell’artista franco-iraniano
«La Kcimmbilgest è lieta di annunciare la prima mostra personale in Italia dell’artista franco-iraniano Guive Khosravi, figura di rilievo nel panorama artistico contemporaneo – dichiarano gli organizzatori –. Abbiamo scelto Piacenza come sede di questa importante iniziativa per valorizzare il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
In questa notizia si parla di: guive - khosravi
Piacenza pronta per la prima scuola media "senza voti" - La Fondazione Licei San Benedetto di Piacenza si prepara a far partire prima scuola media in Italia basata sul metodo Daniele Novara, pedagogista fondatore del Cpp (Centro Psicopedagogico per la Pace ... Scrive ansa.it