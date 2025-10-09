guerrini torna in corsa per il mondiale di eco rally

Il titolo iridato è di nuovo a portata di mano e gli ultimi due appuntamenti si preannunciano alquanto interessanti. Guido Guerrini di Sansepolcro, che corre sotto la bandiera della Repubblica di San Marino e il copilota Artur Prusak, francese di origine polacca, a bordo della Kia eNiro hanno vinto regolarità e combinata dell’ Eco Rally Madeira in Portogallo, undicesima tappa della Bridgestone Fia Ecorally Cup e guadagnato punti pesantissimi sui leader cechi Ždárský e Nábelek (Hyundai Kona), terzi al traguardo dell’isola portoghese. Fra loro, si è inserito l’equipaggio lusitano composto da Carlos Silva e Sancho Ramalho (Bmw i3), già vincitori a La Coruña e terzi in classifica generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

