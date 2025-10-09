Guerrini torna in corsa per il Mondiale di eco-rally
Il titolo iridato è di nuovo a portata di mano e gli ultimi due appuntamenti si preannunciano alquanto interessanti. Guido Guerrini di Sansepolcro, che corre sotto la bandiera della Repubblica di San Marino e il copilota Artur Prusak, francese di origine polacca, a bordo della Kia eNiro hanno vinto regolarità e combinata dell’ Eco Rally Madeira in Portogallo, undicesima tappa della Bridgestone Fia Ecorally Cup e guadagnato punti pesantissimi sui leader cechi Ždárský e Nábelek (Hyundai Kona), terzi al traguardo dell’isola portoghese. Fra loro, si è inserito l’equipaggio lusitano composto da Carlos Silva e Sancho Ramalho (Bmw i3), già vincitori a La Coruña e terzi in classifica generale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: guerrini - torna
È ufficiale! Preparati per una serata indimenticabile: 24 gennaio 2025 Officine Ferroviarie Torino Inizio ore 22:00 Ingresso gratuito Daniele Guerini torna live con una sorpresa speciale: la presentazione di tre nuovi brani inediti! Non perdere l’ - facebook.com Vai su Facebook
Guerrini torna in corsa per il Mondiale di eco-rally - Il titolo iridato è di nuovo a portata di mano e gli ultimi due appuntamenti si preannunciano alquanto interessanti. Segnala msn.com
Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale - Arezzo, 21 settembre 2025 – Guerrini e Prusak terzi in Spagna si riprendono la testa del mondiale Pazzesca gara a La Coruña con sorpresa finale che regala il podio a Gass Racing Il nono Eco Rallye A ... Come scrive lanazione.it