Guerra Israele-Hamas le ultime notizie di oggi giovedì 9 ottobre 2025 Trump annuncia l’accordo sulla prima fase della tregua a Gaza | È una giornata storica I palestinesi festeggiano in strada | DIRETTA

Poco prima dell’una italiana, il presidente Usa Donald Trump ha annunciato l’accordo tra Israele e Hamas sulla prima fase della tregua a Gaza. “Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi firmato la prima fase del nostro piano di pace. Ciò significa che tutti gli ostaggi saranno rilasciati molto presto e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata, come primo passo verso una pace forte e duratura. È una giornata storica” ha scritto Trump sul social Truth. Permangono, tuttavia, diversi nodi da sciogliere sulla seconda fase: ecco perché le trattative continuano. 🔗 Leggi su Tpi.it

