Guerra ibrida russa così Von der Leyen rilancia il suo riarmo

Von der Leyen ama presentare piani e dargli un nome. Ora è il turno di Preserving Peace («preservare la pace»). Che altro non è che RearmEurope che, dopo le polemiche

Cavi sottomarini bersaglio della guerra ibrida: sono la spina dorsale delle connessioni globali

Non solo migranti, guerra ibrida e terrorismo dietro il caos libico

Il successo dell’operazione Eastwood e la guerra ibrida di Mosca. La lettura di Irdi

Droni, appello di von der Leyen: "Reagire alla guerra ibrida". Berlino: ok all'abbattimento

#UrsulaVonDerLeyen alla plenaria #UE sulle violazioni russe: "Contro di noi guerra ibrida, dobbiamo rispondere". #Putin: "Guerra in Ucraina è giusta". Droni di #Kiev su #Belgorod: 3 i morti. Al #Tg2Rai ore 13,00 #8ottobre

Altro che guerra ibrida, solo isteria anti-russa: von der Leyen chiede più armi e meno diplomazia - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, spinge per far approvare la sua agenda sulla difesa comune.

Droni russi sui cieli d'Europa: cos'è la guerra ibrida evocata da Danimarca e Finlandia - Tra gli obiettivi della guerra ibrida, l'intenzione di confondere e di destabilizzare il nemico e di evitare una risposta militare diretta.