Guerra ibrida russa così Von der Leyen rilancia il suo riarmo

Cms.ilmanifesto.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Von der Leyen ama presentare piani e dargli un nome. Ora è il turno di Preserving Peace («preservare la pace»). Che altro non è che RearmEurope che, dopo le polemiche . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

guerra ibrida russa cos236 von der leyen rilancia il suo riarmo

© Cms.ilmanifesto.it - «Guerra ibrida russa», così Von der Leyen rilancia il suo riarmo

In questa notizia si parla di: guerra - ibrida

Cavi sottomarini bersaglio della guerra ibrida: sono la spina dorsale delle connessioni globali

Non solo migranti, guerra ibrida e terrorismo dietro il caos libico

Il successo dell’operazione Eastwood e la guerra ibrida di Mosca. La lettura di Irdi

Altro che guerra ibrida, solo isteria anti-russa: von der Leyen chiede più armi e meno diplomazia - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, spinge per far approvare la sua agenda sulla difesa comune. Lo riporta tag24.it

guerra ibrida russa cos236Droni russi sui cieli d’Europa: cos’è la guerra ibrida evocata da Danimarca e Finlandia - Tra gli obiettivi della guerra ibrida, l’intenzione di confondere e di destabilizzare il nemico e di evitare una risposta militare diretta. Segnala tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Guerra Ibrida Russa Cos236