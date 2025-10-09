Gubbio prima edizione di Ciccia Gastronomia esibizioni e musica
Sapori veri, innaffiati da buon vino, ma anche musica che diventa show, viste le 21 esibizioni, disseminate sui vari palchi cittadini. Gubbio si prepara ad accogliere, dal 17 al 19, la prima edizione di “Ciccia – Festival della Salsiccia Italiana,“ un evento che trasformerà il centro storico in un ghiotto percorso enogastronomico dedicato a uno dei prodotti più iconici della tradizione italiana: la salsiccia appunto, raccontata dagli esperti di tutta Italia. "Apriremo le bellissime taverne storiche pubbliche e private di Gubbio – racconta Lucia Boccolini, amministratore di Magenta Events –. All’interno troverete una macelleria, una cantina vinicola e un panificio di ogni regione italiana: un vero e proprio viaggio sensoriale tra i sapori del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: gubbio - prima
Il Rimini ripartirà dal suo ’Romeo Neri’. Alla prima c’è il Gubbio, poi il derby con la Vis
Poi la truppa di Magi tornerà a Senigallia. Prima amichevole giovedì prossimo a Gubbio. La Vigor va a San Lorenzo in campo per la preparazione sull’erba vera
Buona la prima, il Gubbio espugna il “Neri” di Rimini per 0-1
Presentata la prima edizione della Gran Fondo del Montefeltro, la gara ciclistica Gubbio-Acqualagna-Gubbio in programma nel weekend. In attesa della corsa in programma domenica 12 il programma si aprirà già da sabato 11 con il Villaggio del Ciclista - facebook.com Vai su Facebook
Gubbio, ci pensano Carraro e una deviazione “Schivata“ la prima sconfitta in casa http://dlvr.it/TNVRK2 ? #Gubbio - X Vai su X
Gubbio, prima edizione di "Ciccia". Gastronomia, esibizioni e musica - Dal 17 al 19 debutta in centro storico il Festival della Salsiccia Italiana. lanazione.it scrive