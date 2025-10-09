Gubbio prima edizione di Ciccia Gastronomia esibizioni e musica

Sapori veri, innaffiati da buon vino, ma anche musica che diventa show, viste le 21 esibizioni, disseminate sui vari palchi cittadini. Gubbio si prepara ad accogliere, dal 17 al 19, la prima edizione di “Ciccia – Festival della Salsiccia Italiana,“ un evento che trasformerà il centro storico in un ghiotto percorso enogastronomico dedicato a uno dei prodotti più iconici della tradizione italiana: la salsiccia appunto, raccontata dagli esperti di tutta Italia. "Apriremo le bellissime taverne storiche pubbliche e private di Gubbio – racconta Lucia Boccolini, amministratore di Magenta Events –. All’interno troverete una macelleria, una cantina vinicola e un panificio di ogni regione italiana: un vero e proprio viaggio sensoriale tra i sapori del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

