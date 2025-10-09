Guardie armate nei pronto soccorso contro le aggressioni ai medici | l' idea della Regione
Guardie armate in tutti i pronto soccorso degli ospedali piemontesi contro le violenze ai medici.É questa l'idea della Regione Piemonte, come riportano i colleghi di TorinoToday, annunciata dall'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi durante la seduta del Consiglio regionale del 7. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Medici e infermieri aggrediti, arrivano le guardie armate negli ospedali: parte la maxi gara
Case Aler, contro le occupazioni abusive guardie armate pagate dalla Regione nelle “zone più critiche”: ecco quali sono
Putin teme per la propria vita: le guardie del corpo armate con lo Yolka. Cos’è e come funziona
Aggressione al pronto soccorso di Ciriè: Unia (M5S) chiede una linea comune, la Regione promette guardie armate - Dopo l’ennesimo episodio di violenza contro medici e infermieri, il Movimento 5 Stelle sollecita un piano condiviso di sicurezza negli ospedali piemontesi ... Lo riporta giornalelavoce.it
Riboldi: “In corso gara per guardie armate in tutti i Pronto soccorso” - L'assessore alla sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, ha annunciato che “è in svolgimento una gara d’appalto per la presenza di ... Riporta radiogold.it