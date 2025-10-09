Guardate negli occhi le persone che amate siate pienamente presenti con i vostri figli e non attaccati ai cellulari | gli negate amore | l’appello di Kate Middleton

“Guardate negli occhi le persone a cui tenete, siate pienamente presenti. E’ qui che inizia l’amore”. Un appello accorato a mettere da parte gli smartphone per riscoprire il valore dei legami reali, a partire da quelli in famiglia. Kate Middleton, la Principessa del Galles, è intervenuta con un lungo e argomentato articolo su uno dei temi a lei più cari, il benessere della prima infanzia, puntando il dito contro la minaccia rappresentata dalla tecnologia digitale. L’intervento, scritto in collaborazione con Robert Waldinger, psichiatra e direttore di un’importante ricerca dell’ Università di Harvard, è stato pubblicato sul sito della Fondazione Reale per la Prima Infanzia e descrive la società odierna come afflitta da una vera e propria “epidemia di sconnessione” causata da cellulari e social media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

