Guardate negli occhi le persone che amate siate pienamente presenti con i vostri figli e non attaccati ai cellulari | gli negate amore | l’appello di Kate Middleton
“Guardate negli occhi le persone a cui tenete, siate pienamente presenti. E’ qui che inizia l’amore”. Un appello accorato a mettere da parte gli smartphone per riscoprire il valore dei legami reali, a partire da quelli in famiglia. Kate Middleton, la Principessa del Galles, è intervenuta con un lungo e argomentato articolo su uno dei temi a lei più cari, il benessere della prima infanzia, puntando il dito contro la minaccia rappresentata dalla tecnologia digitale. L’intervento, scritto in collaborazione con Robert Waldinger, psichiatra e direttore di un’importante ricerca dell’ Università di Harvard, è stato pubblicato sul sito della Fondazione Reale per la Prima Infanzia e descrive la società odierna come afflitta da una vera e propria “epidemia di sconnessione” causata da cellulari e social media. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: guardate - occhi
Attaccato dalle orche nello Stretto di Gibilterra: “Spintonavano la barca, le ho guardate negli occhi”
Ricordate Minala? Nuova avventura a 28 anni: non crederete ai vostri occhi, guardate come è oggi
Oggi ci rifacciamo gli occhi alla grande! Guardate che meraviglia l’album di aprile realizzato da Claudia Video qui: https://youtube.com/shorts/TlMScnxRIyg?si=OndyREvQNsLQoz7- Prodotti usati + dispensa gratuita: https://www.ilnegoziodellamamma - facebook.com Vai su Facebook
“Guardate negli occhi le persone che amate, siate pienamente presenti con i vostri figli e non attaccati ai cellulari: gli negate amore”: l’appello di Kate Middleton - La Principessa del Galles lancia l'allarme sull'"epidemia di sconnessione" causata dagli smartphone nella vita familiare ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
«Siate presenti e guardate negli occhi le persone che amate». La campagna di Kate contro social e cellulari - In un articolo pubblicato con uno psichiatra di Harvard, la principessa sottolinea che «questi apparecchi digitali ci isolano e negano una forma d'amore alla base dei legami umani». Si legge su msn.com