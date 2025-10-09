GTWC Europe gran finale a Barcellona con gli ultimi titoli in palio
Ultimo weekend in pista per quanto riguarda il GT World Challenge Europe Powered by AWS 2025 a Barcellona. La più importante serie GT continentale elegge in Spagna i propri campioni assoluti in occasione della quinta e decisiva tappa dell’Endurance Cup. Tre vetture si contendono la corona PRO: la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team Mann-Filter di Maro EngelLucas AuerMatteo Cairoli, la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing di Sven MullerPatric NiederhauserAlessio Picariello e la BMW M4 GT3 EVO n. 32 Team WRT di Ugo de WildeKelvin van der LindeCharles Weerts. La 3h del Nurburgring ha permesso alla Mercedes di allungare sui rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gtwc - europe
GTWC Europe, si torna a Misano. BMW sfida Ferrari, Porsche e Mercedes, c’è Valentino Rossi
GTWC Europe, Lamborghini e Ferrari all’attacco nel venerdì di Misano
GTWC Europe, Rovera e Ferrari in pole per race-1 a Misano. 3° Rossi
#Motorsport | #GTWC | #GTWorldEurope | #Endurance | #SRO | #Barcelona https://italian-endurance.com/gtwc/gtwc-europe-rutronik-e-wrt-pronti-a-sfidare-il-mamba-a-barcelona/… La Mercedes AMG GT3 EVO #48 Team Mann-Filter è attualmente al comando - X Vai su X
Ultimo weekend tutto da vivere in vista per i protagonisti del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Si decide a Barcellona il titolo dell'Endurance Cup, WRT e BMW inseguono il bis dopo aver siglato a Valencia la serie Sprint con Charles Weerts e Kel - facebook.com Vai su Facebook
GTWC Europe, round 8: al via la 3 ore del Nürburgring. Il programma su Sky - Il GT World Challenge Europe torna finalmente in azione dopo la pausa estiva questo weekend al Nürburgring, in Germania, per l'ottavo round stagionale, penultima tappa del calendario Endurance 2025. Secondo sport.sky.it
GTWC Europe, round 4 a Monza: secondo appuntamento endurance - Il GT World Challenge Europe arriva in Italia e lo fa con la seconda tappa endurance della stagione: è il 'Tempio della velocità' ad ospitare una gara di durata del campionato GT più competitivo del ... Si legge su sport.sky.it