Ultimo weekend in pista per quanto riguarda il GT World Challenge Europe Powered by AWS 2025 a Barcellona. La più importante serie GT continentale elegge in Spagna i propri campioni assoluti in occasione della quinta e decisiva tappa dell’Endurance Cup. Tre vetture si contendono la corona PRO: la Mercedes AMG GT3 EVO n. 48 Winward Racing Team Mann-Filter di Maro EngelLucas AuerMatteo Cairoli, la Porsche 992 GT3-R n. 96 Rutronik Racing di Sven MullerPatric NiederhauserAlessio Picariello e la BMW M4 GT3 EVO n. 32 Team WRT di Ugo de WildeKelvin van der LindeCharles Weerts. La 3h del Nurburgring ha permesso alla Mercedes di allungare sui rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GTWC Europe, gran finale a Barcellona con gli ultimi titoli in palio