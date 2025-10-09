Gruppo Gedi famiglia Agnelli verso vendita di Stampa e Repubblica

Aria di cambiamento nel mondo dell'editoria italiana: la famiglia Agnelli-Elkann è in procinto di mollare il settore dei media. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

gruppo gedi famiglia agnelliLa famiglia Agnelli-Elkann si avvia a uscire definitivamente dal settore dell’editoria. Anche La Stampa in vendita - Anche La Stampa entra nella lista dei quotidiani in vendita: un nuovo passo nello smantellamento dell’ex impero editoriale Gedi- Riporta tuttojuve.com

gruppo gedi famiglia agnelliGedi, anche La Stampa in vendita? John Elkann e la trattativa segreta che scompagina il mondo dell'editoria - Il gruppo Gedi, che fa capo a Exor e quindi alla famiglia Agnelli, è finito ancora una volta al centro di voci (non smentite) su possibili nuovi movimenti. Lo riporta affaritaliani.it

