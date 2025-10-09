Grosseto, 9 ottobre 2025 – “È passata l’estate ma la situazione non si normalizza nel presidio dell’ ospedale Misericordia tant’è che l’attività chirurgica programmata continua a essere ridotta. Il reparto, a quello che ci risulta, conta su una dotazione organica di 24 posti letto ma ha funzionato per tutto il periodo estivo con 16 posti letto e per il prossimo futuro questa situazione rimane confermata”. Vaccinazione antinfuenzale al via Lo dicono Sergio Lunghi e Luciano Fedeli della Uil-Flp Area Vasta sud est, sindacalisti che da sempre si occupano dei problemi della sanità in Maremma, mai come questa volta sotto attacco. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grosseto, Chirurgia nel mirino. “Attività ancora ridotta. Otto posti letto in meno”