Grosseto Chirurgia nel mirino Attività ancora ridotta Otto posti letto in meno
Grosseto, 9 ottobre 2025 – "È passata l'estate ma la situazione non si normalizza nel presidio dell' ospedale Misericordia tant'è che l'attività chirurgica programmata continua a essere ridotta. Il reparto, a quello che ci risulta, conta su una dotazione organica di 24 posti letto ma ha funzionato per tutto il periodo estivo con 16 posti letto e per il prossimo futuro questa situazione rimane confermata". Vaccinazione antinfuenzale al via Lo dicono Sergio Lunghi e Luciano Fedeli della Uil-Flp Area Vasta sud est, sindacalisti che da sempre si occupano dei problemi della sanità in Maremma, mai come questa volta sotto attacco.
In questa notizia si parla di: grosseto - chirurgia
