La Groenlandia si candida a diventare la centrale energetica verde d’Europa e un partner strategico per l’approvvigionamento di minerali critici. Lo ha annunciato con forza a Strasburgo il primo ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, intervenendo in plenaria al Parlamento Europeo. Grazie alle abbondanti risorse idriche, tra ghiacciai e fiumi, l’isola si propone come “luogo ideale per progetti idroelettrici su larga scala”. Energia elettrica e minerali critici, perché la Groenlandia è così importante. L’obiettivo, ha spiegato il premier, è ambizioso: diventare “leader mondiali nell’esportazione di energia verde”, generando nuove fonti di reddito per la Groenlandia e contribuendo alla lotta contro il cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Groenlandia, la nuova potenza verde d’Europa: un tesoro nel mirino di Trump