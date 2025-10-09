Grey' s Anatomy Shonda Rhimes rivela la morte più dolorosa | Quella scena mi ha spezzata

La creatrice di Private Practice e Scandal ha svelato la scomparsa più traumatica della longeva serie tv con Ellen Pompeo nel ruolo di Meredith Grey. Nel corso di una lunga intervista al podcast Call Her Daddy, la produttrice Shonda Rhimes ha confessato quale delle celebri morti di Grey's Anatomy l'ha scioccata maggiormente. I medici del Grey Sloan Memorial Hospital hanno affrontato parecchi guai e molti di loro sono morti nel corso delle varie stagioni. Ma la creatrice della serie ha affermato che c'è una morte che si distingue da tutte le altre. Lo shock di Shonda Rhimes per la morte di George O'Malley A domanda diretta, durante l'intervista, sulla morte più dolorosa dell'intera serie, Rhimes non ha avuto dubbi: "Probabilmente quella di George", confermandolo come . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

