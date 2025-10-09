Greta Thunberg risponde a Trump sulla gestione della rabbia

Newsner.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump e l’attivista svedese Greta Thunberg non sono esattamente grandi amici. Dopo che lunedì l’attivista è stata espulsa da Israele insieme a più di un centinaio di altri attivisti, Trump ha definito Thunberg una “piantagrane”, affermando che ha “problemi di gestione della rabbia”. Alcune ore dopo, Greta ha risposto al presidente con un commento brutale. L’attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata e successivamente espulsa da Israele lunedì dopo aver partecipato, insieme a più di 100 attivisti, alla Global Sumud Flotilla to Gaza, un convoglio di imbarcazioni che tentava di raggiungere Gaza per “rompere il blocco”. 🔗 Leggi su Newsner.it

greta thunberg risponde a trump sulla gestione della rabbia

© Newsner.it - Greta Thunberg risponde a Trump sulla gestione della rabbia

In questa notizia si parla di: greta - thunberg

Greta Thunberg partecipa alla protesta pro-palestina in Albania

La riffa antifascista, Greta Thunberg e le piroette sinistre: ecco il podio dei peggiori

Carmen Giannattasio: «Prima di diventare un soprano internazionale, cambiavo i pannolini a Greta Thunberg. Il momento più doloroso? Aver perso mio padre mentre ero a Buenos Aires a cantare l'Aida»

greta thunberg risponde trumpGreta Thunberg risponde a Trump: “Grazie dei consigli” - Sui social Greta Thunberg ha risposto in modo ironico alle ultime dichiarazioni fatte su di lei da Donald Trump ... Riporta lascimmiapensa.com

greta thunberg risponde trumpLa risposta di Greta Thunberg agli insulti di Trump: “Anche lui ha problemi di gestione della rabbia, può consigliarmi” - L'attivista 22enne replica al presidente USA che l'ha accusata di problemi di gestione della rabbia con un post ironico su Instagram ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Greta Thunberg Risponde Trump