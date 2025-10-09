Donald Trump e l’attivista svedese Greta Thunberg non sono esattamente grandi amici. Dopo che lunedì l’attivista è stata espulsa da Israele insieme a più di un centinaio di altri attivisti, Trump ha definito Thunberg una “piantagrane”, affermando che ha “problemi di gestione della rabbia”. Alcune ore dopo, Greta ha risposto al presidente con un commento brutale. L’attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata e successivamente espulsa da Israele lunedì dopo aver partecipato, insieme a più di 100 attivisti, alla Global Sumud Flotilla to Gaza, un convoglio di imbarcazioni che tentava di raggiungere Gaza per “rompere il blocco”. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Greta Thunberg risponde a Trump sulla gestione della rabbia