Grella | Milan-Como a Perth vedrete quanta gente | sarà un evento storico

Il vice presidente e a.d. del Catania, club di proprietà dell'imprenditore Ross Pelligra come il Perth Glory, parla della sfida tra rossoneri e lariani che si giocherà a febbraio nel suo Paese natale. Poi sul Catania che sogna in grande: "Lavoriamo per tornare in Serie A". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Grella: "Milan-Como a Perth, vedrete quanta gente: sarà un evento storico"

