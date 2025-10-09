Grella | Milan-Como a Perth vedrete quanta gente | sarà un evento storico

Gazzetta.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice presidente e a.d. del Catania, club di proprietà dell'imprenditore Ross Pelligra come il Perth Glory, parla della sfida tra rossoneri e lariani che si giocherà a febbraio nel suo Paese natale. Poi sul Catania che sogna in grande: "Lavoriamo per tornare in Serie A". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

grella milan como a perth vedrete quanta gente sar224 un evento storico

© Gazzetta.it - Grella: "Milan-Como a Perth, vedrete quanta gente: sarà un evento storico"

In questa notizia si parla di: grella - milan

grella milan como perthPerché Milan-Como si giocherà in Australia, la scelta assurda di portare la Serie A a Perth - La partita tra Milan e Como si giocherà eccezionalmente a Perth, il 7 o l’8 febbraio 2026: perché una gara di Serie A si giocherà in Australia ... fanpage.it scrive

grella milan como perthQuanto costa andare a vedere Milan-Como a Perth, in Australia, la prima partita di Serie A all’estero - Il derby lombardo che si gioca dall’altra parte del mondo fa discutere. Secondo gqitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Grella Milan Como Perth