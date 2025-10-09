Greg voleva cambiare vita Il ricordo del clochard trovato morto | i selfie e la passione per i libri
"La notte non è come il giorno, è un altro mondo là fuori". Lo ripeteva spesso Grzegorz Pienkowski, che tutti chiamavano Greg, il 42enne polacco senza dimora trovato morto nella notte tra domenica e lunedì su viale di Trastevere. L'uomo, prima di giungere a Roma, aveva vissuto in Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Romatoday.it
"Greg voleva cambiare vita". Il ricordo del clochard trovato morto: i selfie e la passione per i libri - Una residente di viale di Trastevere: "Vendeva libri, era persona di cultura. Lo riporta romatoday.it