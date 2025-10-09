Green Power Energia perché investire nell' efficienza energetica

Roma, 9 ott. - Il settore dell'efficientamento energetico cresce, e con lui anche l'interesse di tante realtà che si affacciano su questo mercato con approcci diversi. C'è chi punta tutto sugli incentivi, chi propone soluzioni standard, chi si limita alla fase d'installazione. Green Power Energia ha scelto un'altra strada: ascolto, metodo e soluzioni su misura, perché dietro ogni impianto ci sono esigenze precise. Ne abbiamo parlato con Igor Bruzzese, Ceo dell'azienda: "Tra le motivazioni che spingono molti privati a fare questa scelta non c'è solo il risparmio in bolletta. Chi si approccia all'efficienza energetica desidera avere un miglioramento del proprio stile di vita e del confort abitativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

