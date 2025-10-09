Graziella Defilé chi è la moglie di Oscar Farinetti

Dietro il successo di Oscar Farinetti, imprenditore visionario e fondatore di Eataly, c’è una figura tanto riservata quanto centrale: sua moglie, Graziella Defilé. Una storia, la loro, nata in condizioni umili, come da lui stesso raccontato, e condotta lontana dai clamori e dalle luci mediatiche. Graziella è la donna che da quasi cinquant’anni condivide con lui la vita, le sfide e i traguardi di un percorso costruito passo dopo passo, tra passione, pragmatismo e amore per le proprie radici piemontesi. Una presenza silenziosa, discreta, ma costante, che rappresenta il contrappunto più autentico alla personalità brillante e vulcanica del marito. 🔗 Leggi su Dilei.it

