Grazie Suh! Ponte incontra la sua attivista

Lunedì è tornata a casa, in Valtellina, dopo le settimane a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e, soprattutto, gli ultimi terribili giorni in carcere, seguiti all'abbordaggio dei militari israeliani. Oltre ad abbracciare familiari e amici che, sia pur fieri, hanno tanto temuto per le sue sorti, martedì Susanna "Suh" Bargauan, 32 anni, educatrice e artista circense, ha ricevuto, a Ponte, l'abbraccio degli attivisti che dal 31 agosto scorso ogni sera in paese, così come in altre località della provincia, hanno dato vita a un presidio con tanto di simbolica vela, per significare la propria vicinanza alla Flotilla in viaggio in mare verso Gaza e l'adesione convinta alla finalità di questa azione.

