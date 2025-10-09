Grazie Suh! Ponte incontra la sua attivista
Lunedì è tornata a casa, in Valtellina, dopo le settimane a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla e, soprattutto, gli ultimi terribili giorni in carcere, seguiti all’abbordaggio dei militari israeliani. Oltre ad abbracciare familiari e amici che, sia pur fieri, hanno tanto temuto per le sue sorti, martedì Susanna "Suh" Bargauan, 32 anni, educatrice e artista circense, ha ricevuto, a Ponte, l’abbraccio degli attivisti che dal 31 agosto scorso ogni sera in paese, così come in altre località della provincia, hanno dato vita a un presidio con tanto di simbolica vela, per significare la propria vicinanza alla Flotilla in viaggio in mare verso Gaza e l’adesione convinta alla finalità di questa azione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
"Ponte delle Grazie, serve una deroga" - Lo svincolo dell'interesse culturale del ponte delle Grazie, ad agosto, da parte della Soprintendenza, costituisce un ulteriore passo verso la progettazione del nuovo ponte, l'affidamento dei lavori ...