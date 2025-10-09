Accordo tra Netflix Italia e Centro Sperimentale di Cinematografia per la riapertura del Cinema Europa di Roma, luogo storico che tornerà a ospitare eventi culturali con nuovi spazi per corsi di specializzazione per audiovisivo e per studenti, grazie al sostegno economico di Netflix che festeggia i suoi 10 anni in Italia. L’annuncio è stato dato oggi al Ministero della Cultura dalla presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, Gabriella Buontempo, e dal co-ceo di Netflix, Ted Sarandos. Un accordo che festeggia i 90 anni del Csc e il primo decennio della piattaforma in Italia e che potrebbe diventare un prolifico precedente per il recupero di tante sale ad oggi dismesse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Grazie a Netflix riapre ‘Europa’ a Roma, da privato nuova linfa investimenti