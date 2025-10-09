Gravissimo in ospedale non mangiateli Allarme botulino in Italia | fare molta attenzione

Un ritorno a casa che poteva trasformarsi in tragedia. Un gesto semplice e affettuoso, come portare con sé una conserva fatta in casa dopo una visita ai parenti, si è rivelato quasi fatale per un uomo residente a Torino. È stato solo grazie al rapido intervento dei medici dell’ ospedale Martini e alla prontezza del sistema sanitario che la situazione non si è conclusa nel peggiore dei modi. Leggi anche: “Rischio botulino, buttateli via”. Prodotti richiamati in Italia: pericolosissimi Il protagonista di questa vicenda è un uomo di circa quarant’anni, colpito da una grave forma di intossicazione da botulino subito dopo il rientro da un viaggio in Calabria, dove aveva trascorso alcuni giorni in compagnia della famiglia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Gravissimo in ospedale, non mangiateli”. Allarme botulino in Italia: fare molta attenzione

