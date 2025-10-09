Grave lutto a La7 è morto il metereologo fiorentino Paolo Sottocorona

Grave lutto a La7. È morto ieri, mercoledì 8 ottobre, il meteorologo Paolo Sottocorona, all'età di 77 anni. Da anni era il volto delle previsioni su La7, apprezzato per il garbo e il valore aggiunto che sapeva dare con personalità alle previsioni meteo. Oltre alle previsioni del tempo, che. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Paolo Sottocorona, morto il meteorologo di La7: aveva 77 anni. L'annuncio di Enrico Mentana: «Un nostro grave lutto» - È morto oggi all’età di 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo italiano e volto amatissimo del piccolo schermo, in particolare su La7, dove per anni ha accompagnato ... Si legge su msn.com

