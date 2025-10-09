Grande Fratello | Rasha Younes si sbilancia su Omer Elomari in arrivo il primo flirt di questa edizione?

Comingsoon.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver trascorso qualche ora insieme ad Anita Mazzotta e Omer Elomari, la new entry Rasha Younes si è sbilanciata e rivelato il suo pensiero sul giovane concorrente siriano del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

grande fratello rasha younes si sbilancia su omer elomari in arrivo il primo flirt di questa edizione

© Comingsoon.it - Grande Fratello: Rasha Younes si sbilancia su Omer Elomari, in arrivo il primo flirt di questa edizione?

In questa notizia si parla di: grande - fratello

Zae friedrich e il grande fratello: non volevo combattere, ma dovevo

Grande Fratello: i casting, dove si terranno nel weekend

Grande Fratello Vip, a rischio l’edizione condotta da Alfonso Signorini: il motivo

grande fratello rasha younesChi è Rasha Younes del Grande Fratello 2025: “Mio padre morto quando avevo 13 anni”/ “Era un estraneo, poi…” - Rasha Younes, nuova concorrente del Grande Fratello 2025, ha raccontato di aver perso suo padre da piccola: "Si è ammalato, non è stato facile" ... Segnala ilsussidiario.net

grande fratello rasha younesRasha Younes scuote il Grande Fratello: scontro con Grazia Kendi - La nuova concorrente Rasha Younes, entrata nella casa del GF, non usa mezzi termini contro Grazia Kendi, definendola “tutto fumo e niente arrosto” in un confronto che accende il reality. Da news.fidelityhouse.eu

Cerca Video su questo argomento: Grande Fratello Rasha Younes