Grande Fratello Rasha Youne | Omer mi piace ha un fascino maschile raro

Dalle prime ore nel tugurio, la concorrente di origini giordane mostra una personalità travolgente e non risparmia giudizi sui coinquilini e non nasconde l'interesse verso Omer Elomari. Rasha Youne, 32 anni, è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello. Estetista di origini giordane ma cresciuta in Italia, è entrata nella Casa più spiata d'Italia lo scorso 5 ottobre, portando fin da subito una ventata di energia e determinazione. Attualmente si trova nel tugurio insieme ad altri quattro concorrenti, ma questo non le ha impedito di farsi notare per la sua personalità forte e le opinioni sempre dirette e senza filtri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Grande Fratello: Rasha Younes perde la testa per Omer Elomeri "Mi fa impazzire"
La confessione di Rasha su Omer al GF: "È così uomo, mi fa impazzire. Il fatto che sia chiuso non mi spaventa" - Sono passati pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello 2025 e sui social già impazzano le prime ship.