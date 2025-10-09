Grande festa in Corso Mazzini in programma mostre danza e la musica di Giorgia D' Altri e Slow Train

CavaRei presenta un’iniziativa che nasce dal cuore della città e dal lavoro condiviso di tante realtà: “C’è del nuovo in Corso Mazzini”, un momento di incontro, bellezza e comunità che segna l’inizio di una nuova fase per questo spazio urbano. L’evento celebrativo di questa iniziativa si terrà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Una festa con CavaRei: "Ci è stato donato un locale in corso Mazzini. Sarà luogo di inclusione" - La cooperativa sociale organizza sabato una serie di eventi in centro "Un laboratorio per chi qui ci abita e lavora, in attesa dell’arrivo ufficiale". Si legge su msn.com

Corso Mazzini in festa: "Altro che degrado" - Esulta l’associazione ‘Idee in corso’: "Si può valorizzare la vita di comunità anche in aree urbane criticate". ilrestodelcarlino.it scrive