Granata Pareggio stretto La prova nella matematica
Al netto degli episodi (tre) rivisti al FVS, ossia il pestone in area di Saber su Vitali dopo 5’ di gioco, il gol annullato a Ianesi per fallo di mano al 30’ - e che l’arbitro aveva convalidato in diretta - e il tocco di braccio di Signorini in area al 92’, i dati della partita di Gubbio parlano di un pareggio che può starci. Ma allo stesso tempo dicono che la vittoria sarebbe stata il giusto premio ad un’ottima gara dei granata, condotta bene non solo difensivamente, ma pure dal punto di vista delle occasioni per segnare. Quello che più colpisce, infatti, è che l’ xG (cioè la probabilità che ha un tiro di diventare un gol) espresso domenica dal Pontedera è stato il più alto di quelli fatti registrare nelle precedenti tre trasferte, il secondo in assoluto dopo l’1,743 della sfida con Rimini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: granata - pareggio
Notte di Coppa e primo obiettivo stagionale da portare a casa!!! Dopo il sofferto ma meritato pareggio nell'ultima di campionato, i ragazzi di Mister Atanassi (prima stagionale sulla panchina granata), scendono nuovamente in campo sul terreno di casa contr - facebook.com Vai su Facebook
Pareggio spettacolare all’#Olimpico: #LazioTorino finisce 3-3, #Cataldi salva i biancocelesti, granata avanti con #Simeone, #Adams e #Coco. https://persemprecalcio.it/2025/10/04/lazio-torino-3-3-cataldi-salva-i-biancocelesti-da-una-clamorosa-sconfitta/ - X Vai su X
Granata Pareggio stretto. La prova nella matematica - I dati dell’ultima partita a Gubbio dicono che la vittoria sarebbe stata il giusto premio ad un’ottima gara del Pontedera: il calcolo delle probabilità . Si legge su lanazione.it
Il pareggio del Pontedera. "Un punto importante che ci dà più fiducia» - 1 col Gubbio che lascia con l’amaro in bocca "Guardiamo il lato positivo. Scrive lanazione.it