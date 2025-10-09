Al netto degli episodi (tre) rivisti al FVS, ossia il pestone in area di Saber su Vitali dopo 5’ di gioco, il gol annullato a Ianesi per fallo di mano al 30’ - e che l’arbitro aveva convalidato in diretta - e il tocco di braccio di Signorini in area al 92’, i dati della partita di Gubbio parlano di un pareggio che può starci. Ma allo stesso tempo dicono che la vittoria sarebbe stata il giusto premio ad un’ottima gara dei granata, condotta bene non solo difensivamente, ma pure dal punto di vista delle occasioni per segnare. Quello che più colpisce, infatti, è che l’ xG (cioè la probabilità che ha un tiro di diventare un gol) espresso domenica dal Pontedera è stato il più alto di quelli fatti registrare nelle precedenti tre trasferte, il secondo in assoluto dopo l’1,743 della sfida con Rimini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Granata Pareggio stretto. La prova nella matematica