Granada CF-Las Palmas venerdì 10 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Al momento Granada CF e Las Palmas vivono situazioni di classifica diverse ma i padroni di casa, che sono ancora in zona retrocessione, hanno cambiato marcia dopo un inizio disastroso ottenendo un pareggio e due vittorie nelle ultime tre giornate. Da parte loro, gli ospiti sono in lotta per le posizioni di vertice, anzi vincendo . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Granada CF-Las Palmas (venerdì 10 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici
