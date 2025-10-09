Gran Piemonte 2025 vince Del Toro Il messicano stacca tutti sull’ultima salita
Roma, 9 ottobre 2025 - La UAE Team Emirates-XRG sa solo vincere, con il conteggio stagionale di successi che sale al pauroso numero di 92, e a prescindere dal protagonista: spesso in stagione, in mancanza di Tadej Pogacar, i riflettori se li è presi Isaac Del Toro, che si ripete anche al Gran Piemonte 2025. La cronaca della gara. L' edizione numero 109, quella partita da Dogliani per arrivare ad Acqui Terme dopo 179 km, ha confermato il feeling del messicano con la stagione alle battute conclusive e con l' Italia: i successi sono in totale 15, di cui 6 nelle Classiche nostrane disputate da settembre in poi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
