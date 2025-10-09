Gran Piemonte 2025 vince Del Toro Il messicano stacca tutti sull’ultima salita

Sport.quotidiano.net | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 9 ottobre 2025 - La UAE Team Emirates-XRG sa solo vincere, con il conteggio stagionale di successi che sale al pauroso numero di 92, e a prescindere dal protagonista: spesso in stagione, in mancanza di Tadej Pogacar, i riflettori se li è presi Isaac Del Toro, che si ripete anche al Gran Piemonte 2025. La cronaca della gara. L' edizione numero 109, quella partita da Dogliani per arrivare ad Acqui Terme dopo 179 km, ha confermato il feeling del messicano con la stagione alle battute conclusive e con l' Italia: i successi sono in totale 15, di cui 6 nelle Classiche nostrane disputate da settembre in poi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

gran piemonte 2025 vince del toro il messicano stacca tutti sull8217ultima salita

© Sport.quotidiano.net - Gran Piemonte 2025, vince Del Toro. Il messicano stacca tutti sull’ultima salita

In questa notizia si parla di: gran - piemonte

Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione

Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming

Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro

gran piemonte 2025 vinceGran Piemonte: vince ancora la UAE, trionfo di Isaac Del Toro (Video) - Il corridore messicano stacca tutti sulla salita di Castelletto d'Erro e conquista l'ennesimo successo sul traguardo di Acqui Terme ... Scrive it.blastingnews.com

gran piemonte 2025 vinceLIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro show! Il messicano incanta e vince in solitaria - 31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Gran Piemonte 2025 Vince