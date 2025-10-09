Gran Piemonte 2025 | se non è Pogacar… Tocca a Isaac del Toro domina ancora il messicano

E sono 92. Annata mostruosa per la UAE Team Emirates – XRG che prosegue la serie incredibile di successi: se non c’è Tadej Pogacar, tocca ad Isaac del Toro. Sono quindici in stagione per il fenomeno messicano, addirittura sei nelle corse italiane da settembre in poi: l’edizione numero 109 del Gran Piemonte è dominata dal 21enne. Sette corridori all’attacco nella prima fase di gara: Quinten Hermans (Alpecin Deceuninck), Victor Langellotti (Ineos), Jan Tratnik (Red Bull Bora-Hansgrohe), Jasha Sutterlin (Jayco AlUla), Matteo Trentin (Tudor), Odd Christian Eiking (Tietema Rockets) e Adne Holter (Uno X). 🔗 Leggi su Oasport.it

