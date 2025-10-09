Gran Piemonte 2025 oggi | orari percorso tv Isaac del Toro favorito Scaroni ci prova

Ultimo appuntamento prima dell’attesissimo Giro di Lombardia. Oggi in scena l’edizione numero 109 del Gran Piemonte: andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma. PERCORSO. Si parte da Dogliani e dopo 179 chilometri si arriva ad Acqui Terme. Si parte con una prima parte di saliscendi tra le Langhe ed il Monferrato, prima di affrontare la prima asperità, la salita di Bric della Forma (4.4 km al 6,3% di pendenza media). L’ascesa di Rocchetta Palafea (2.7 km all’8,4% di pendenza media) anticipa l’entrata nel circuito finale con la salita di Castelletto d’Erro (6,1 km al 5,2% di pendenza media) da affrontare due volte prima dell’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gran Piemonte 2025 oggi: orari, percorso, tv. Isaac del Toro favorito, Scaroni ci prova

