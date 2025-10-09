Gran Piemonte 2025 Lorenzo Milesi | Da luglio sto andando forte Felice di essere uno dei migliori giovani
Lorenzo Milesi è stato sicuramente protagonista al Gran Piemonte 2025. Il ciclista italiano della Movistar è entrato in un tentativo di fuga che ha visto presenti anche il compagno di squadra Einer Rubio e lo svizzero Marc Hirschi, giunto poi secondo al traguardo dietro al messicano Isaac Del Toro, che ha confermato il pronostico della vigilia, trionfando ancora una volta in questi ultimi due mesi davvero eccezionali. Nell’intervista al termine della corsa, il corridore azzurro ha parlato del suo momento di forma: “ La condizione c’è già da metà anno ed è da luglio che sto andando abbastanza bene”. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: gran - piemonte
Gran Piemonte 2025, presentato il percorso: la salita di Castelletto d’Erro farà selezione
Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2025: orario, programma, streaming
Gran Piemonte 2025: il percorso ai raggi X. Il punto chiave è la salita di Castelletto d’Erro
DEL TORO DOMINA IL GRAN PIEMONTE 2025 15ª vittoria stagionale per Isaac Del Toro che parte e non si volta più indietro: il messicano conquista l'edizione 109 del Gran Piemonte arrivando tutto solo al traguardo #Ciclismo #Cycling #Gr - X Vai su X
Alba: modifiche alla viabilità, giovedì 9 ottobre, per il passaggio del Gran Piemonte. Leggi qui: -----> https://www.gazzettadalba.it/?p=434073 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Gran Piemonte 2025 in DIRETTA: Del Toro show! Il messicano incanta e vince in solitaria - 31 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale del Gran Piemonte 2025. Da oasport.it
Diretta Gran Piemonte 2025/ Streaming video Rai: sette uomini al comando! (Oggi giovedì 9 ottobre) - Diretta Gran Piemonte 2025 streaming video Rai oggi 9 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica che quest’anno ha l’arrivo ad Acqui Terme. ilsussidiario.net scrive