Gran Piemonte 2025 Lorenzo Milesi | Da luglio sto andando forte Felice di essere uno dei migliori giovani

Lorenzo Milesi è stato sicuramente protagonista al Gran Piemonte 2025. Il ciclista italiano della Movistar è entrato in un tentativo di fuga che ha visto presenti anche il compagno di squadra Einer Rubio e lo svizzero Marc Hirschi, giunto poi secondo al traguardo dietro al messicano Isaac Del Toro, che ha confermato il pronostico della vigilia, trionfando ancora una volta in questi ultimi due mesi davvero eccezionali. Nell’intervista al termine della corsa, il corridore azzurro ha parlato del suo momento di forma: “ La condizione c’è già da metà anno ed è da luglio che sto andando abbastanza bene”. 🔗 Leggi su Oasport.it

