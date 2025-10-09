Gran Fondo Il Lombardia Largo ai cicloamatori il giorno dopo dei Pro | Corri come un eroe
Il ciclismo è lo sport più popolare (nel senso letterale del termine) che ci sia. Perché? È uno dei pochi in cui non si paga il biglietto per assistere alla competizione. E arriva direttamente, spesso, proprio sotto casa tua. Come se non bastasse, l’arena è all’aperto, che sia in montagna, pianura o città. Soprattutto, ogni amatore può percorrere le stesse strade dei Pro, in sella alle stesse identiche biciclette, come da regolamento Uci. Nessun trucco, né inganno. Salvo gli anni neri del doping, ma quella è tutta un’altra storia che speriamo tutti sia relegata definitivamente al passato, cancellato dagli stringenti controlli del presente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: gran - fondo
Fabregas Como, l’allenatore studia il match con la Lazio: «Siamo carichi dopo un gran ritiro. Vediamo quanto in fondo si arriva…»
Cicloturismo e sport: il 7 settembre a Sansepolcro la Gran Fondo degli Appennini
Quattro feriti dopo la caduta alla Gran Fondo Città di Livorno: uno è grave
Presentata la prima edizione della Gran Fondo del Montefeltro, la gara ciclistica Gubbio-Acqualagna-Gubbio in programma nel weekend. In attesa della corsa in programma domenica 12 il programma si aprirà già da sabato 11 con il Villaggio del Ciclista - facebook.com Vai su Facebook
Gran Fondo Tre Valli Varesine: il mondo del ciclismo sulle strade di Varese https://varesenews.it/2025/10/gran-fondo-tre-valli-varesine-il-mondo-del-ciclismo-sulle-strade-di-varese/2364571/… #ciclismo - X Vai su X
Gran Fondo Il Lombardia. Largo ai cicloamatori il giorno dopo dei Pro: "Corri come un eroe..." - con la base sportiva in crescita), domenica avranno l’occasione di emozionarsi e faticare su parte dello stesso tracciato percorso poche ore prima da Pogacar & co. Lo riporta ilgiorno.it
Passaggio del “Lombardia” e Gran Fondo: le modifiche alla viabilità di Cantù - Cantù punto di passaggio del Giro di Lombardia, sabato 11 ottobre, e riferimento per la Gran Fondo in programma il ... Secondo espansionetv.it