Il ciclismo è lo sport più popolare (nel senso letterale del termine) che ci sia. Perché? È uno dei pochi in cui non si paga il biglietto per assistere alla competizione. E arriva direttamente, spesso, proprio sotto casa tua. Come se non bastasse, l’arena è all’aperto, che sia in montagna, pianura o città. Soprattutto, ogni amatore può percorrere le stesse strade dei Pro, in sella alle stesse identiche biciclette, come da regolamento Uci. Nessun trucco, né inganno. Salvo gli anni neri del doping, ma quella è tutta un’altra storia che speriamo tutti sia relegata definitivamente al passato, cancellato dagli stringenti controlli del presente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gran Fondo Il Lombardia. Largo ai cicloamatori il giorno dopo dei Pro: "Corri come un eroe..."