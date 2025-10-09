Gran finale per Settembre al Borgo | ultimo week end di appuntamenti

Dopo due fine settimana di spettacoli, incontri e appuntamenti sold out, il 53° Settembre al Borgo “Meraviglia!”, diretto dall’attore e regista Massimiliano Gallo, si prepara al gran finale.Il terzo e ultimo week end - sabato 11 e domenica 12 ottobre - è pronto a regalare nuove emozioni nel cuore. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Rimini e il gran finale di settembre: concerti, wellness week e Transitalia Marathon - Il 24 settembre al Teatro degli Atti va in scena, invece, “Vox in femina”, in cui la soprano Laura Catrani esplora, attraverso la voce, il vasto universo femminile, in un concerto che unisce musica ... Segnala chiamamicitta.it

Settembre al Borgo, secondo weeked con Paky Di Maio, Dadà e il corteo storico medievale - Dopo il successo del primo fine settimana, con spettacoli sold out e il pubblico caloroso che ha premiato la qualità e la varietà del cartellone, il 53° Settembre al Borgo “Meraviglia! Scrive casertanews.it