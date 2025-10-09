Governo indirettamente complice del genocidio L’accusa di Landini riaccende lo scontro con l’esecutivo E il leader Cgil rilancia la manifestazione del 25 ottobre

Lanotiziagiornale.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Dal punto di vista politico questa responsabilità c’è tutta, e non è un caso che stiamo chiedendo con il sindacato mondiale che l’Europa assuma maggiore determinazione”. Così ieri il segretario Cgil, Maurizio Landini, ha commentato la denuncia per concorso in genocidio nei confronti della premier Giorgia Meloni, i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani e l’ad Leonardo Roberto Cingolani. “È indubbio”, ha aggiunto poi Landini, “che il fatto che il governo italiano non abbia preso una posizione netta chiedendo il riconoscimento dello Stato di Palestina e interrompendo i rapporti commerciali ed economici, chiedendo in esplicito che venisse fermato il genocidio, e contemporaneamente se pensiamo che ci sono cittadini italiani detenuti illegalmente nelle prigioni israeliane, è evidente che il governo si rende indirettamente complice di un governo che sta commettendo un atto mai visto prima di genocidio del popolo palestinese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

governo indirettamente complice del genocidio l8217accusa di landini riaccende lo scontro con l8217esecutivo e il leader cgil rilancia la manifestazione del 25 ottobre

© Lanotiziagiornale.it - “Governo indirettamente complice del genocidio”. L’accusa di Landini riaccende lo scontro con l’esecutivo. E il leader Cgil rilancia la manifestazione del 25 ottobre

In questa notizia si parla di: governo - indirettamente

governo indirettamente complice genocidioLandini: “Il governo Meloni complice di genocidio”. La Cgil lancia la piazza del 25 ottobre - E propone una patrimoniale da 26 miliardi sulle grandi ricchezze per finanziare ... Segnala repubblica.it

governo indirettamente complice genocidioLandini propone una tassa sui ricchi. Poi attacca Meloni: "La denuncia per genocidio? La responsabilità politica c'è tutta" - "Il gettito sarebbe di 26 miliardi, c'è bisogno di redistribuire la ricchezza" dice il segretario della Cgil. today.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Governo Indirettamente Complice Genocidio