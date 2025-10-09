Governo indirettamente complice del genocidio L’accusa di Landini riaccende lo scontro con l’esecutivo E il leader Cgil rilancia la manifestazione del 25 ottobre

“Dal punto di vista politico questa responsabilità c’è tutta, e non è un caso che stiamo chiedendo con il sindacato mondiale che l’Europa assuma maggiore determinazione”. Così ieri il segretario Cgil, Maurizio Landini, ha commentato la denuncia per concorso in genocidio nei confronti della premier Giorgia Meloni, i ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani e l’ad Leonardo Roberto Cingolani. “È indubbio”, ha aggiunto poi Landini, “che il fatto che il governo italiano non abbia preso una posizione netta chiedendo il riconoscimento dello Stato di Palestina e interrompendo i rapporti commerciali ed economici, chiedendo in esplicito che venisse fermato il genocidio, e contemporaneamente se pensiamo che ci sono cittadini italiani detenuti illegalmente nelle prigioni israeliane, è evidente che il governo si rende indirettamente complice di un governo che sta commettendo un atto mai visto prima di genocidio del popolo palestinese”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

