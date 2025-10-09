Gorle. Si torna a lavorare sul ponte Marzio, per completare l’intervento di messa in sicurezza che già nell’estate del 2023 ha interessato la struttura che sovrasta il fiume Serio lungo la Sp67 dir, tra i comuni di Gorle e di Scanzorosciate. Per consentire lo svolgimento del cantiere nelle migliori condizioni possibili, con un’ordinanza datata 7 ottobre l’Ufficio Ponti della Provincia di Bergamo ha ritenuto necessario istituire un senso unico alternato da lunedì 20 a venerdì 31 ottobre. Il provvedimento sarà effettivo nella fascia oraria 9-16.30, definita in accordo con il Comune di Scanzorosciate al fine di limitare al minimo gli inconvenienti al traffico veicolare negli orari di punta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Gorle, dal 20 ottobre senso unico alternato sul Ponte Marzio: lavori in orari non di punta per ridurre i disagi