Google Pixel 10 Pro Fold la recensione in anteprima del nuovo pieghevole di Big G
Manca di molte delle caratteristiche "pro" dei suoi fratelli più economici, ma ha chicche come il grado di protezione IP68 e la ricarica wireless Qi2. 🔗 Leggi su Wired.it
Sbloccare il bootloader disattiva Gemini Nano sui Pixel, Google conferma
Negli anni Google ha fatto enormi passi in avanti negli wearable. Questo Pixel Watch 4 è il miglior smartwatch che potete avere collegato ad uno smartphone Android. Quantomeno per il suo lato smart.
Recensione dello smartphone Google Pixel 10 Pro: Un mostro AI compatto con fotocamere top - Il Google Pixel 10 Pro si basa sul nuovo SoC Tensor G5 ed è dotato di un display OLED QHD+ da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120 Hz e di una tripla fotocamera avanzata con ... Scrive notebookcheck.it
Scopri il Google Pixel 10 Pro Fold: il pieghevole che rivoluziona il mercato - Analisi approfondita del Google Pixel 10 Pro Fold: il pieghevole che sta rivoluzionando il mercato degli smartphone. Riporta notizie.it