Golf un terzetto di statunitensi guida il Baycurrent Classic dopo il round d’esordio

Oasport.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I golfisti del PGA Tour fanno tappa in Giappone per l’appuntamento di questo nuovo fine settimana. Spazio infatti al Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari), evento nato nel 2019 ed organizzato in coabitazione con il Japan Tour. Da questa stagione il torneo cambia sponsor con l’addio della marca d’abbigliamento Zozo, variando anche location con il trasferimento a Yokohama. Al termine della prima tornata registriamo un terzetto di statunitensi in vetta. Con lo score di -4 (67 colpi) troviamo infatti al comando Brian Campbell, Bud Cauley (foto) e Max Greyserman. Classifica chiaramente cortissima dopo il primo approccio con il percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it

golf un terzetto di statunitensi guida il baycurrent classic dopo il round d8217esordio

© Oasport.it - Golf, un terzetto di statunitensi guida il Baycurrent Classic dopo il round d’esordio

In questa notizia si parla di: golf - terzetto

Golf: Pavan in alto all’Alfred Dunhill Links Championship. Terzetto in testa

Cerca Video su questo argomento: Golf Terzetto Statunitensi Guida