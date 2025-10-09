Golf un terzetto di statunitensi guida il Baycurrent Classic dopo il round d’esordio
I golfisti del PGA Tour fanno tappa in Giappone per l’appuntamento di questo nuovo fine settimana. Spazio infatti al Baycurrent Classic (montepremi 8 milioni di dollari), evento nato nel 2019 ed organizzato in coabitazione con il Japan Tour. Da questa stagione il torneo cambia sponsor con l’addio della marca d’abbigliamento Zozo, variando anche location con il trasferimento a Yokohama. Al termine della prima tornata registriamo un terzetto di statunitensi in vetta. Con lo score di -4 (67 colpi) troviamo infatti al comando Brian Campbell, Bud Cauley (foto) e Max Greyserman. Classifica chiaramente cortissima dopo il primo approccio con il percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: golf - terzetto
Golf: Pavan in alto all’Alfred Dunhill Links Championship. Terzetto in testa
Gli azzurri al World Amateur Team a Singapore. Compongono il terzetto azzurro Michele Ferrero, Filippo Ponzano e Riccardo Fantinelli. Difende il titolo la compagine degli Stati Uniti. Prosegui la lettura al sito https://federgolf.it/news/in-primo-piano/gli-azzurri-a - X Vai su X