Golf coppia in testa all’Open di Spagna Indietro Rahm e Lowry

L’Open di Spagna parte con il botto. Il torneo, ospitato vicino alla capitale nel Club de Campo Villa de Madrid, dopo 18 buche vede protagonisti l’inglese Sam Bairstow e il francese Ugo Coussaud, entrambi primi in testa alla classifica con un giro in -6 (65 colpi). Tuttavia il leaderboard è molto corto e dietro i due fuggitivi di giornata di sono nomi come Marco Penge, Frederic Lacroix e Bernd Wiesberger, tutti e 3 in T3 a -5, Angel Ayora, Alexander Levy e Dan Bradbury in T6 a -4. Ottima la partenza di Francesco Laporta, uno degli italiani presenti questa settimana nel cuore della Spagna. Il pugliese si è distinto con uno score di -3 con 5 birdie e 2 bogey (questi ultimi arrivati entrambi sulle seconde 9 buche). 🔗 Leggi su Oasport.it

