Gol Zielinski la mezzala dell’Inter lo ha fatto bellissimo in Polonia Nuova Zelanda! La prodezza in amichevole

Inter News 24 Gol Zielinski, la mezzala dell’Inter lo ha fatto bellissimo in Polonia Nuova Zelanda! La prodezza del centrocampista polacco in amichevole. Un lampo di classe purissima per ritrovare il sorriso e mandare un segnale all’Inter. Piotr Zielinski, talentuoso centrocampista polacco, è stato il protagonista assoluto dell’amichevole che la sua Polonia ha disputato in casa contro la Nuova Zelanda. Il fantasista classe 1994 ha infatti realizzato un gol di pregevole fattura, una vera e propria perla che ha strappato gli applausi del pubblico ( qui tutti i nerazzurri impegnati in questa sosta nazionali di ottobre ) Un Gol da cineteca L’azione si è sviluppata al quarto minuto del secondo tempo: servito in area di rigore, Zielinski ha addomesticato il pallone con un elegante colpo di tacco a seguire. 🔗 Leggi su Internews24.com

