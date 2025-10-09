gm e stellantis rischiano un miliardo negli usa

Antonio Filosa ridisegna il team di vertice di Stellantis. Una vera rivoluzione, che sembra essere solo all'inizio, attraverso l'inserimento di figure manageriali più vicine. Un segnale concreto della volontà di intraprendere un reale nuovo corso rispetto alla precedente gestione di Carlos Tavares. Nello stesso giorno, però, arriva una doccia fredda. Il Dipartimento energia americano potrebbe infatti revocare fondi per 1,1 miliardi di dollari a Stellantis e Gm assegnati dalla passata presidenza Biden. Le ragioni: il blocco delle attività amministrative nel Paese. Tornando alle nomine, ecco un altro italiano, Emanuele Cappellano, con una lunga militanza in Fiat e poi responsabile per l'America latina, salire al vertice dell'Europa allargata (manterrà comunque la responsabilità di Stellantis Pro-One) con la contestuale nomina (e consacrazione) di Jean-Philippe Imparato al ruolo di ad di Maserati, incarico che ricopriva da giugno insieme a quello di capo dell'Europa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

