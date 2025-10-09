Gli studenti dell’Itis di Pomarance presentano ' Fly-fly' | l’app per andare a teatro insieme
L’obiettivo assegnato ai ragazzi era quello di progettare un’applicazione in grado di creare una community dedicata al mondo del teatro. Da questa sfida è nata “Fly-Fly”, un’app che unisce tecnologia, creatività e inclusione. L’idea di partenza era quella di sviluppare un sistema di car sharing. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
