Gli studenti del Berchet hanno occupato la scuola

Occupazione degli studenti al liceo classico Berchet di via della Commenda (zona Crocetta) a Milano. L'annuncio arriva dal collettivo studentesco. Il motivo dell'occupazione è quanto sta accadendo a Gaza e in particolare il secondo abbordaggio in acque internazionali in una settimana, a carico. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: studenti - berchet

«Noi rinnoviamo il giuramento (di Pontida, ndr) di Berchet, grande poeta nazionale dicendo che lo straniero non è quello per cui vorrebbero farci spendere 800 miliardi in armi. Lo straniero ci ha già invaso, è quello dei porti aperti e che purtroppo molto freque - facebook.com Vai su Facebook

Gli studenti del Berchet hanno occupato la scuola - Al posto delle lezioni, assemblee e confronti sulla Palestina anche con i docenti dell'istituto ... Riporta milanotoday.it

Milano, occupato il liceo classico Berchet: «Vogliamo sensibilizzare in merito a quanto sta avvenendo in Palestina» - All'arrivo, il personale e i docenti hanno trovato le entrate bloccate con catene e il picchetto degli organizzatori. Si legge su milano.corriere.it