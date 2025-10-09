Gli rubano il Patek Philippe da 50mila euro mentre la Porsche è ferma al semaforo

9 ott 2025

Un orologio Patek Philippe da 50mila euro strappato dal polso di un uomo, direttamente dal finestrino della Porsche ferma al semaforo. Il furto di un Patek Philippe da una moto Erano circa le 19 di mercoledì sera quando uno scooter scuro con a bordo un uomo con il casco con la visiera nera si è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

