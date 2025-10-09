Gli portano via i figli e gli chiedono 500mila euro per rivederli | nei guai foggiano e l' ex del padre dei bimbi

Come riporta La Presse, il pm Enrico Pavone ha chiesto alla sesta sezione penale di Milano di condannare a quattro anni e mezzo il 51enne Angelo Carbosiero di Foggia, poiché, in concorso con Elena Myandina, 40enne di nazionalità russa, nel dicembre 2023 avrebbe ordinato al banchiere Riccardo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it