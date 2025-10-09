Gli eventi da non perdere nel weekend a Modena e provincia

Quattro bellezze modenesi aperte in occasione delle Giornate FAI d'autunno 2025Oltre 700 luoghi eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma sabato 11 e domenica 12 ottobre. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Visite guidate e degustazioni dell'Aceto Balsamico di Modena - Da venerdì 26 settembre e per la settimana successiva saranno organizzati tanti eventi presso le acetaie.

Sette eventi da non perdere in Toscana nel weekend: ecco dove andare - Guida ai paesi da scoprire in questo scorcio di primavera, con le giornate sempre più lunghe e l'aria tiepida

