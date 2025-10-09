Gli effetti dell' autunno sul mercato ortofrutticolo | zucchine romanesche a 4 euro al chilo

Romatoday.it | 9 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I primi freddi hanno rallentato l’offerta e fatto salire il costo di vendita di diversi prodotti. L’Osservatorio prezzi del Centro agroalimentare di Roma ha diffuso i dati sulle vendite e il costo di frutta a verdura nel mese di ottobre. Tanti i cambiamenti registrati nel passaggio dall’estate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: effetti - autunno

Sole e cielo sereno, ma l'autunno fa sentire già i suoi effetti

Mercato ortofrutticolo: "Gli operatori se ne vanno" - Bilancio in crescita, ma Confcommercio e Confesercenti denunciano criticità "Logistica da migliorare, canoni di locazione e costo dei facchini da abbassare". Secondo ilrestodelcarlino.it

Mercato ortofrutticolo di Fondi, rinnovato patto contro infiltrazioni criminali - L'intesa tra istituzioni per bloccare le infiltrazioni mafiose nel mercato ortofrutticolo di Fondi si rinnova con un nuovo patto tra le parti: la firma questa mattina nel Palazzo del Governo a Latina ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Effetti Autunno Mercato Ortofrutticolo