Gli effetti dell' autunno sul mercato ortofrutticolo | zucchine romanesche a 4 euro al chilo
I primi freddi hanno rallentato l'offerta e fatto salire il costo di vendita di diversi prodotti. L'Osservatorio prezzi del Centro agroalimentare di Roma ha diffuso i dati sulle vendite e il costo di frutta a verdura nel mese di ottobre. Tanti i cambiamenti registrati nel passaggio dall'estate.
Sole e cielo sereno, ma l'autunno fa sentire già i suoi effetti
Mercato ortofrutticolo: "Gli operatori se ne vanno" - Bilancio in crescita, ma Confcommercio e Confesercenti denunciano criticità "Logistica da migliorare, canoni di locazione e costo dei facchini da abbassare".
Mercato ortofrutticolo di Fondi, rinnovato patto contro infiltrazioni criminali - L'intesa tra istituzioni per bloccare le infiltrazioni mafiose nel mercato ortofrutticolo di Fondi si rinnova con un nuovo patto tra le parti: la firma questa mattina nel Palazzo del Governo a Latina